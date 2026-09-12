Такси перевернулось после столкновения с несколькими машинами в Пушкино

Очевидцы сообщили о массовом ДТП с такси у ТЦ «ВИТ» в Пушкино

Массовая авария с участием такси произошла на круговом перекрестке у торгового центра «ВИТ» в Пушкино. Водителя машины достали без сознания. Об этом очевидцы рассказали 360.ru.

На кадрах с места происшествия вокруг лежащей на крыше машины собралась большая толпа. Очевидцы самостоятельно помогли перевернуть автомобиль и вытащили пострадавшего. Мужчину передали прибывшим врачам скорой помощи, подробности его состояния медики не уточнили.

Одна из свидетельниц рассказала 360.ru, как такси на высокой скорости вылетело на круговой перекресток и за считаные секунды столкнулось с несколькими автомобилями. По ее словам, водители и пассажиры других машин избежали серьезных травм.

«Задела один автомобиль, перевернулась. Уже на крыше отлетела в сторону, врезалась в еще одну машину и зацепила другое такси. Потом вылетела на обочину. Люди ее перевернули, толпа собралась. Я думаю, в ней только сзади кто-то мог выжить», — сообщила девушка.

В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили, что авария в Пушкино произошла на улице Чехова. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель «Москвича-3» столкнулся с ехавшими в попутном направлении тремя машинами.

«Два человека обратились за медицинской помощью», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что сотрудники Госавтоинспекции уже работают на месте и устанавливают все обстоятельства аварии. По итогам проверки сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Ленинградском шоссе такси столкнулось с трактором дорожных служб. Пассажира госпитализировали.