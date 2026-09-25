Архангельская школьница упала в яму с кипятком и получила множественные ожоги

Архангельская прокуратура начала проверку после падения ребенка в яму с кипятком

Девятилетняя девочка упала в яму с кипятком в Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

По предварительной информации, ЧП случилось во время прогулки. Яма образовалась из-за протечек в системе горячего водоснабжения в Цигломенском округе. Девочка получила термические ожоги, ее госпитализировали.

Сотрудники прокуратуры оценят действия жилищно-коммунальных служб по содержанию сетей водоснабжения, а также своевременность оказания медпомощи пострадавшей. В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки примут решение о мерах реагирования.

Собственную проверку происшествия начал областной СК.

В августе в Адыгее ребенок сорвался с аттракциона и упал в горное ущелье. Пострадавший вылетел с амплитудных качелей во время отдыха с семьей.