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    Архангельская школьница упала в яму с кипятком и получила множественные ожоги

    Архангельская прокуратура начала проверку после падения ребенка в яму с кипятком

    Фото: РИА «Новости»

    Девятилетняя девочка упала в яму с кипятком в Архангельске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

    По предварительной информации, ЧП случилось во время прогулки. Яма образовалась из-за протечек в системе горячего водоснабжения в Цигломенском округе. Девочка получила термические ожоги, ее госпитализировали.

    Сотрудники прокуратуры оценят действия жилищно-коммунальных служб по содержанию сетей водоснабжения, а также своевременность оказания медпомощи пострадавшей. В ведомстве подчеркнули, что по итогам проверки примут решение о мерах реагирования.

    Собственную проверку происшествия начал областной СК.

    В августе в Адыгее ребенок сорвался с аттракциона и упал в горное ущелье. Пострадавший вылетел с амплитудных качелей во время отдыха с семьей.

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