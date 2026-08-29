Ребенок сорвался с аттракциона и упал в горное ущелье в Адыгее

Получившего травмы после падения в ущелье Мешоко ребенка доставили в больницу Майкопа. Как сообщила пресс-служба адыгейской прокуратуры, пострадавший сорвался с амплитудных качелей во время отдыха с семьей.

Ведомство начало проверку для оценки соблюдения владельцем аттракциона требований безопасности.

«Известия» со ссылкой на источник уточнили, что пострадавший шестилетний мальчик приехал в Адыгею из Ставрополя. Во время посещения ущелья туристов привлекли качели, установленные у самого края.

По словам собеседника журналистов, мальчик упал в пропасть при попытке помочь матери раскачаться до сильной амплитуды. Он пояснил, что ребенок не удержался на краю и упал вниз. Мальчик выжил, но получил серьезные травмы.

В начале апреля спасатели Сочи сообщили о гибели упавшего со скалы туриста в парке Тисо-Самшитовая роща. В пресс-службе краевого главка МЧС уточнили, что мужчина обошел бетонные ограждения смотровой площадки и вышел на край скалы, на котором не удержался.