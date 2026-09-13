Тело последнего пропавшего альпиниста нашли в ущелье Безенги

В ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии спасатели нашли тело последнего, 17-го альпиниста, пропавшего после схода лавины. Об этом ТАСС сообщили в региональных оперативных службах.

«Все тела погибших 17 человек найдены и извлечены. Они доставлены в город Нальчик», — сказал собеседник агентства.

Масса из снега, льда и камней обрушилась со склона горы Мижирги в прошлое воскресенье, 6 сентября. Под лавиной оказалась группа альпинистов. Только 10 из них смогли выбраться самостоятельно.

По словам старшего научного сотрудника Высокогорного геофизического института Мухтара Хаджиева, опасность на горе сохраняется, в ближайшее время там может произойти новый обвал.