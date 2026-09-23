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    С начала года в Сибири и ДФО от нападений медведей погибли 17 человек

    Фото: РИА «Новости»

    Из-за нападений бурых медведей с начала года погибли 17 жителей сибирских и дальневосточных регионов. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Сегодня появилась информация о новом нападении хищника на человека. Медведь ночью напал на 39-летнего мужчину в Красноярском крае. По данным ГСУ СК региона, это случилось недалеко от деревни Потапово.

    Происшествие стало 17-м в Сибири и на Дальнем Востоке с начала года. Шесть человек погибли в Красноярском крае, три — в Иркутской области, три — в Томской области, два — в Бурятии, по одному — на Камчатке, в Хабаровском крае и Республике Алтай.

    Ранее в Курильске Сахалинской области власти призвали горожан избегать улиц, где заметили медведя. Хищник выходил на улицы Евдокимова и Полевого. На месте уже работают специалисты.

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