С начала года в Сибири и ДФО от нападений медведей погибли 17 человек

Из-за нападений бурых медведей с начала года погибли 17 жителей сибирских и дальневосточных регионов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сегодня появилась информация о новом нападении хищника на человека. Медведь ночью напал на 39-летнего мужчину в Красноярском крае. По данным ГСУ СК региона, это случилось недалеко от деревни Потапово.

Происшествие стало 17-м в Сибири и на Дальнем Востоке с начала года. Шесть человек погибли в Красноярском крае, три — в Иркутской области, три — в Томской области, два — в Бурятии, по одному — на Камчатке, в Хабаровском крае и Республике Алтай.

Ранее в Курильске Сахалинской области власти призвали горожан избегать улиц, где заметили медведя. Хищник выходил на улицы Евдокимова и Полевого. На месте уже работают специалисты.