В Москве пьяный мужчина с ножом угрожал прохожим во дворе

В Щербинке мужчина с ножом угрожал прохожим во дворе дома. Об этом очевидица сообщила 360.ru.

«Вчера с 21:00 во дворе дома № 6 у третьего подъезда мужчина очень громко кричал, потом зашел домой и снова вышел с ножом, угрожая кого-то зарезать. Потом ушел со двора в сторону алкомаркета», — рассказала собеседница 360.ru.

В МВД подтвердили, что 21 сентября в полицию поступило сообщение о противоправных действиях мужчины. Прибывшие на место сотрудники нашли его с признаками опьянения. Злоумышленника задержали и доставили в отдел.

На задержанного составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Заявлений от пострадавших не поступало. Сейчас правоохранители проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее в Уфе мужчина угрожал девочкам-подросткам полуметровым кинжалом.