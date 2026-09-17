В ОАЭ нашли тело пропавшего после ЧП с судном Hercules Star российского моряка

Власти ОАЭ обнаружили тело российского моряка, который пропал после происшествия с судном Hercules Star у берегов Дубая. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве России в Дубае и Северных Эмиратах.

Сейчас проводятся необходимые процедуры, после завершения которых тело россиянина передадут для репатриации на родину. Российские дипломаты поддерживают связь с властями ОАЭ, судоходной компанией и родственниками погибшего моряка.

Ранее в генконсульстве сообщали, что Hercules Star получило серьезные повреждения. Из-за этого попасть во внутренние помещения судна, где мог находиться пропавший россиянин, было невозможно.

Ранее три моряка пропали без вести после атаки на танкер у побережья Омана.