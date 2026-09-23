В Красноярском крае мужчина спасся от медведя с помощью хлеба

В Красноярском крае местный житель по имени Николай, работающий водителем самосвала, спасся от медведя с помощью хлеба. Об этом он сообщил в беседе с 360.ru.

По его словам, зверь забрался в металлический вагончик на лесосеке, где жили рабочие. Медведь начал рвать и есть пакет с хлебом, который висел на гвозде у входа. Это разбудило мужчин около 06:00.

Собеседник 360.ru рассказал, что дверь вагона была приоткрыта из-за жары. Пока зверь отвлекся на хлеб, рабочие успели закрыться. Тогда мужчина решил бросить медведю еду в окно, чтобы он отошел подальше. Затем рабочие выбежали из вагона и завели КамАЗ.

«В целом все нормально. Медведь убежал, завели машину. Он напугался шума, и все. Больше его не было. Потом еще несколько раз приходил», — поделился собеседник 360.ru.

За прошедшую неделю жители Красноярска почти 100 раз сообщали о вышедших к людям медведях.