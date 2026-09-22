В Греции отдыхающий погиб после драки за шезлонг

На пляже Вулиагмени рядом с Афинами между отдыхающими возник спор из-за шезлонга. Словесная перепалка переросла в драку, после которой один из оппонентов умер. Об этом сообщила газета The Sun .

По данным издания, конфликт случился между 82-летним и 76-летним мужчинами. В ходе ссоры второй, вместе с 21-летней спутницей, применил силу к пенсионеру.

Медики на месте оказали пострадавшему помощь и доставили его в больницу. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер от полученных травм.

Полиция задержала 76-летнего участника драки. Правоохранители продолжат выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее в селе Городищи Борского округа Нижегородской области произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина.