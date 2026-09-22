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    Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке выросло до пяти

    Фото: РИА «Новости»

    Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке увеличилось до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

    Огонь охватил второй этаж здания на улице Коммунистической. Спасатели эвакуировали 17 человек, при этом, по предварительным данным, сигнализация в торговом комплексе не сработала.

    На месте работают 47 пожарных и 16 единиц техники МЧС. Открытое горение в «Солнечном» ликвидировали.

    После гибели людей Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. После окончания осмотра места происшествия специалисты проведут комплекс судебных экспертиз, чтобы установить точные причины случившегося.

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