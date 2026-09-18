Друг Усольцевых увидел следы крови на фото с прошлогодних поисков в тайге

Друг пропавшего вместе с семьей в тайге Сергея Усольцева Валентин Дегтерев обнаружил на фотографии с прошлогодних поисков подозрительные фрагменты, похожие на тело и следы крови. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты» .

На одной из фотографий, сделанных в октябре 2025 года во время поисков исчезнувшей семьи по горячим следам, Дегтерев увидел красное пятно, которое могло быть следами крови. Рядом в ущелье мужчина заметил силуэт, похожий на человеческое тело.

Из-за сложного рельефа спасатели могли не заметить таких деталей, особенно под тонким слоем первого снега.

Друг бизнесмена считает, что Усольцевых убили либо люди, либо дикие звери. Например, если медведь закидал тела ветками, найти их крайне сложно. По его словам, найти и обыскать локацию, представленную на фото, вполне реально. Он выразил надежду, что тела пропавших наконец найдут.

Подробнее о том, как исчезла семья и какие версии рассматривают правоохранители — в материале 360.ru.