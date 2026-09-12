Спасателей вызвали на восток Москвы к застрявшему в качелях человеку

На востоке Москвы потребовалась помощь спасателей. Подросток застрял в качелях возле дома на бульваре Маршала Рокоссовского. Об этом сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 21:07. Подросток застрял в качелях. Помощь медиков, по словам заявителя, не требовалась.

Спасатели выехали к месту происшествия и вручную разжали конструкцию качелей, освободив пострадавшего.

Ранее спасатели в Москве сняли кота с дерева. Он выпал из окна, зацепился за березу и просидел на уровне четвертого этажа два дня, пока очевидцы не позвонили в экстренные службы. Специалисты «СпасРезерва» сняли Кузю за секунду до того, как ветка под ним треснула.