Тайно поселившийся на чердаке у соседки британец после ссоры поджег ее дом

В Британии мужчина тайно поселился на чердаке у соседки, а потом поджег ее дом

Жительница Великобритании Кирсти Скас рассказала о предательстве соседа Пола Грилинга, который тайно жил на чердаке ее дома и следил за ней. Об этом сообщило издание The Sun .

По ее словам, она переехала в новый район Эссекса со своим шестилетним сыном в 2013 году. Они подружились. Однажды Кирсти с сыном уехала к сестре, а Грилинга попросила присмотреть за ее собакой. Позже ей сообщили, что мужчина водит к ней дом друзей.

Скас разозлилась и сменила замки. Однажды она вернулась домой и заметила выбитую заднюю дверь в доме. Прибывшие полицейские выяснили, что у нее на чердаке кто-то жил.

«Я была в ужасе, когда мне сказали, что там нашли коробки с куриными костями, шампунь и гель для душа, а еще бутылки с мочой», — сказала Скас.

После она уехала к сестре, а Грилинг поджег ее дом. Соседа арестовали и приговорили к шести годам тюрьмы.

Ранее в США арестовали мужчину, тайно проникавшего в чужие дома по ночам и залезавшего в постель к женщинам.