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    Электричка насмерть сбила человека на станции МЦД «Косино»

    Источник 360.ru: в Москве на станции МЦД «Косино» человек погиб под поездом

    Фото: РИА «Новости»

    На станции МЦД «Косино» поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

    По предварительной информации, пострадавший получил травму, несовместимую с жизнью. На место прибыли оперативные службы. Информации об обстоятельствах произошедшего пока не поступало. Как он попал на пути, тоже неизвестно.

    Накануне на станции «Юго-Западная» человек упал на пути, но выжил. Из-за происшествия на Сокольнической линии временно увеличивали интервалы движения.

    Ранее в Ленинградской области два человека погибли под колесами поезда. Их тела нашли на железнодорожных путях между поселком Стекольное и поселком Новолисино.

    В феврале на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро еще один человек упал на железнодорожные пути. По информации столичного Дептранса, он пострадал, но остался жив.