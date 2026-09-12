Электричка насмерть сбила человека на станции МЦД «Косино»

Источник 360.ru: в Москве на станции МЦД «Косино» человек погиб под поездом

На станции МЦД «Косино» поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, пострадавший получил травму, несовместимую с жизнью. На место прибыли оперативные службы. Информации об обстоятельствах произошедшего пока не поступало. Как он попал на пути, тоже неизвестно.

Накануне на станции «Юго-Западная» человек упал на пути, но выжил. Из-за происшествия на Сокольнической линии временно увеличивали интервалы движения.

Ранее в Ленинградской области два человека погибли под колесами поезда. Их тела нашли на железнодорожных путях между поселком Стекольное и поселком Новолисино.

В феврале на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро еще один человек упал на железнодорожные пути. По информации столичного Дептранса, он пострадал, но остался жив.