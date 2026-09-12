Электричка насмерть сбила человека на станции МЦД «Косино»
Источник 360.ru: в Москве на станции МЦД «Косино» человек погиб под поездом
На станции МЦД «Косино» поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщил источник 360.ru.
По предварительной информации, пострадавший получил травму, несовместимую с жизнью. На место прибыли оперативные службы. Информации об обстоятельствах произошедшего пока не поступало. Как он попал на пути, тоже неизвестно.
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