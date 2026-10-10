Захарова в шутку согласилась взять на себя цветы для «Рыбаря»

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук благодаря усилиям дипломатов вернется домой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила всем желающим встретить его с цветами сделать это через нее. Она заявила об этом в телеграм-канале .

«Кто хочет встретить их в аэропорту цветами — привозите в МИД. Я передам. Но это не точно», — сказала Захарова.

Звинчук, задержанный в Черногории с женой и командой, записал видеообращение с благодарностью в адрес Захаровой и дипломатов за помощь. Команда «Рыбаря» приехала в страну ради съемок Цетинского монастыря. Журналистов задержали, затем выдворили под предлогом угрозы нацбезопасности.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Европу. Он заявил, что в условиях санкций это опасно.