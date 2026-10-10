360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Захарова в шутку согласилась взять на себя цветы для «Рыбаря»

    Фото: РИА «Новости»

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук благодаря усилиям дипломатов вернется домой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила всем желающим встретить его с цветами сделать это через нее. Она заявила об этом в телеграм-канале.

    «Кто хочет встретить их в аэропорту цветами — привозите в МИД. Я передам. Но это не точно», — сказала Захарова.

    Звинчук, задержанный в Черногории с женой и командой, записал видеообращение с благодарностью в адрес Захаровой и дипломатов за помощь. Команда «Рыбаря» приехала в страну ради съемок Цетинского монастыря. Журналистов задержали, затем выдворили под предлогом угрозы нацбезопасности.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Европу. Он заявил, что в условиях санкций это опасно.

    Читайте также

    Москвичка вытащила мужа с того света и вскрыла его жуткую тайну

    В Кызыле медведь вышел в городской парк, хищника ищут егеря и полиция

    «Ни туда, ни сюда». Найден способ сделать майские праздники непрерывными

    Голикова заявила, что в России вернутся к двум индексациям пенсий

    Ветеринар раскрыл, чем опасны для собак осенние листья

    В Соцфонде рассказали, когда приходит выписка о будущей пенсии

    Мошенники создали поддельный сайт «Департамента цифровой защиты»

    Vladimir Andreev/URA.RU

    «Радиостанция Судного дня» выдала в ночь два загадочных сообщения

    МВД объявило в розыск названного правнука Леонида Брежнева

    В рационе российских заключенных увеличат долю овощей и мяса

    Россиянам объяснили, почему одежды plus size стало меньше

    ГИБДД объявила о массовых проверках водителей на выходных