ГИБДД объявила о массовых проверках водителей на выходных

На выходных, 10 и 11 октября, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей в регионах. Госавтоинспекторы особое внимание уделят выявлению выявление нетрезвых автомобилистов, сообщили «Известия» со ссылкой на региональные управления ведомства.

«Накануне выходных дней напоминаем о недопустимости управления транспортом в нетрезвом виде. Это одно из грубейших нарушений ПДД, которое приводит к самым тяжелым последствиям», — сказал замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он напомнил водителям, что запрещено садиться за руль после употребления алкоголя. За подобное нарушение, как и за отказ от медосвидетельствования автомобилистов могут лишить водительских прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

На этих выходных госавтоинспекторы будут проверять водителей на дорогах в Кировской, Калужской, Калининградской, Пензенской областях и других регионах России.