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    Посольство России потребовало разъяснить причину задержания основателя «Рыбаря»

    Посольство России в Черногории: направили запрос о причине задержания Звинчука

    Рыбарь/Вконтакте
    Фото: Рыбарь/Вконтакте

    Представители посольства России в Черногории направили запрос с требованием разъяснить причины задержания граждан страны на территории республики. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

    «Посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых принято такое решение, а также немедленно обеспечить консульский доступ к россиянам», — подчеркнули в посольстве.

    Ранее в пятницу стало известно о задержании в Черногории основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его супруги, а также еще троих сотрудников ресурса.

    В команде проекта отмечали, что группа въехала в Черногорию для съемок Цетинского монастыря. Команда никак не нарушала законодательство республики и находилась на ее территории легально.

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