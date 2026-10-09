Посольство России потребовало разъяснить причину задержания основателя «Рыбаря»

Представители посольства России в Черногории направили запрос с требованием разъяснить причины задержания граждан страны на территории республики. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

«Посольство оперативно направило запросы черногорской стороне с требованием разъяснить причины, на основании которых принято такое решение, а также немедленно обеспечить консульский доступ к россиянам», — подчеркнули в посольстве.

Ранее в пятницу стало известно о задержании в Черногории основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его супруги, а также еще троих сотрудников ресурса.

В команде проекта отмечали, что группа въехала в Черногорию для съемок Цетинского монастыря. Команда никак не нарушала законодательство республики и находилась на ее территории легально.