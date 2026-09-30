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    Москвичка вытащила мужа с того света и вскрыла его жуткую тайну

    Москвичка случайно узнала об изменах мужа во время его госпитализации

    Фото: РИА «Новости»

    Жительница Москвы случайно узнала об изменах мужа. Перед этим девушка буквально спасла супругу жизнь.

    Историю о своем браке россиянка опубликовала в социальных сетях. Она рассказала, что утром нашла мужа без сознания на полу в квартире. Женщина вызвала скорую, мужчину отвезли в реанимацию.

    Затем ей пришлось отправить справку о больничном супруга через его смартфон. В одном из мессенджеров москвичка увидела список чатов с разными девушками.

    В переписках мужчина флиртовал, сыпал эмодзи и звал собеседниц на встречи в Санкт-Петербурге. В ответ на прямой вопрос одной из них: «Ты, кстати, женат?», он честно ответил: «Да».

    Оправдаться изменщик попытался прямо с больничной койки. В сообщениях он писал, что «сильно сбился с пути», а лично виделся только с одной из девушек. Мужчина просил о прощении и говорил, что хочет «быть с Богом и семьей». Он также пугал супругу тем, что без нее «точно умрет».

    Ранее психолог раскрыла пять причин, из-за которых замужние женщины решаются на измену.

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