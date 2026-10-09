В Соцфонде рассказали, когда приходит выписка о будущей пенсии

СФР: выписка о пенсии приходит на «Госуслуги» с 45 лет мужчинам и с 40 женщинам

Выписка со сведениями о будущей пенсии начинает автоматически приходить на портал «Госуслуги» мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

«Начиная с определенного возраста — 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин — выписка с данными о будущей пенсии автоматически поступает на „Госуслуги“», — заявили в ведомстве.

Из этого документа можно получить сведения о страховом стаже, числе накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а также ориентировочной величине предстоящих выплат и требованиях для их оформления.

В фонде отметили, что такие уведомления отправляют гражданам автоматически, каждые три года вплоть до наступления пенсионного возраста.

Ранее стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией в России. Самая большая оказалась на Чукотке — 42 273 рубля, а наименьшая в Дагестане — 18 932 рубля.