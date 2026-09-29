В рационе российских заключенных увеличат долю овощей и мяса

В рацион заключенных добавят яблоки, творог и куриные яйца. Также в тюрьмах увеличат долю овощей и мяса в питании, сообщил ТАСС .

Судя по постановлению правительства, которое вступит в силу в марте 2027 года, рацион осужденных, подозреваемых и обвиняемых изменят, чтобы он соответствовал методическим рекомендациям Роспотребнадзора по макронутриентам и энергетической ценности.

Заключенные будут получать меньше хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции. При этом в рацион для осужденных включат сливочное масло, а для обвиняемых — творог (100 граммов в неделю), куриные яйца (две штуки в неделю) и свежие яблоки (одно в неделю) либо фруктовый сок.

Для обеих категорий также увеличат долю овощей с 250 до 320-340 граммов. Суточная норма мяса для осужденных будет составлять 100 граммов.

Ранее адвокат Кристина Ивлева рассказала, в каких случаях заключенного могут освободить от наказания по состоянию здоровья. При психическом расстройстве человеку могут назначить принудительное лечение.