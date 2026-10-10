МВД объявило в розыск названного правнука Леонида Брежнева

В России объявили в розыск Антона Милаева, названного правнука Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Карточка с его персональными данными появилась в базе МВД .

В ведомстве указали, что 46-летнего мужчину разыскивают по статье Уголовного кодекса. Однако конкретную правовую норму правоохранители не уточнили.

Связь Милаева с семьей Брежневых возникла через деда, циркового артиста Евгения Милаева. Его третьей женой была Галина Брежнева, дочь генсека, которая воспитывала мальчика как родного внука.

По данным телеграм-канала Baza со ссылкой на мать Милаева Ирину Кузнецову, прошлой осенью он отправился добровольцем в зону СВО и служил сапером. В ноябре мужчина перестал выходить на связь. Летом 2026 года появилась информация, что Милаев попал в плен к украинским военным и находился на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.