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    Прямой эфир

    «Радиостанция Судного дня» выдала в ночь два загадочных сообщения

    «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир сообщения «купол» и «мнительный»

    Фото: РИА «Новости»

    «Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», в ночь на 8 октября передала в эфир два странных сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал«УВБ-76 логи».

    «НЖТИ 42820 МНИТЕЛЬНЫЙ 5821 6631», — говорилось в первой шифровке.

    Сообщение передали в 19:05 по московскому времени 7 октября. Второе сообщение — «купол» — выдали в эфир в 20:36 среды.

    Ранее автор телеграм-канала «УВБ-76 эфир» рассказал, что на частоте радиостанции начали выходить в эфир радиопираты. Чаще они выходят на связь ночью — это и странные шумы, и популярные песни, особенно гимн России и композиции группы «Кино».

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