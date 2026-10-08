«Радиостанция Судного дня» выдала в ночь два загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», в ночь на 8 октября передала в эфир два странных сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 42820 МНИТЕЛЬНЫЙ 5821 6631», — говорилось в первой шифровке.

Сообщение передали в 19:05 по московскому времени 7 октября. Второе сообщение — «купол» — выдали в эфир в 20:36 среды.

Ранее автор телеграм-канала «УВБ-76 эфир» рассказал, что на частоте радиостанции начали выходить в эфир радиопираты. Чаще они выходят на связь ночью — это и странные шумы, и популярные песни, особенно гимн России и композиции группы «Кино».