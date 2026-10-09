Ветеринар раскрыл, чем опасны для собак осенние листья

Ветеринар Ильина: лежащие под листьями стекло и острые ветки могут ранить собаку

Под опавшей осенней листвой могут таиться скрытые для собак опасности— стекло, острые ветки, металлические предметы и даже клещи. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина.

Под плотным слоем листвы сложно заметить проволоку, острые камни или ветки, осколки стекла. Во время игры собака может пробежаться и наступить на землю с большей силой, что приведет к травме, если под листьями будет находиться даже небольшой предмет.

«Особенно внимательно стоит относиться к кучам листвы рядом с дорогами, парковками и контейнерными площадками», — сказала ветврач.

Еще один риск — клещи, которые могут оставаться активными. Владельцам собак следует их осматривать после прогулок, особенно за ушами, в области шеи, подмышек и паха.

Ранее кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский рекомендовал играть с кошками и собаками от получаса до двух часов, причем каждый день.