Россиянам объяснили, почему одежды plus size стало меньше

Постепенный отказ брендов от размеров XL и больше связан не только с вернувшимся трендом на худобу и ростом популярности препаратов для похудения. Об этом 360.ru заявила стилист и персональный шопер Ирэн Дональдсон.

По ее словам, сейчас индустрия действительно более заметно тяготеет к стройному силуэту, но не менее важна и коммерческая сторона вопроса.

«Бренды пересматривают ассортимент и оценивают, насколько востребованы разные размерные сетки. При производстве plus size одежды приходится конструктивно менять лекала, контролировать посадки, из-за чего появляется больше отходов при раскрое и требуется больше ткани», — объяснила эксперт.

Главная проблема не в себестоимости одной вещи, а в экономике всего ассортимента. Из-за расширения линейки одного товара до больших размеров появляется больше работы, но и риски не продать ассортимент также возрастают.

Исчезнет ли одежда больших размеров с прилавков российских магазинов и станет ли plus size премиум-сегментом, читайте в нашей статье.