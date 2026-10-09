Авторов «Рыбаря» выдворят из Черногории со статусом «угроза нацбезопасности»

Задержанного в Черногории основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и сопровождавшую его команду признали угрозой национальной и внутренней безопасности страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД республики сообщило РИА «Новости» .

«Данные лица не могут продолжать находиться в Черногории, поэтому, согласно закону об иностранцах, принято решение об их выдворении», — заявили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что получивших новый статус россиян выдворят из страны.

В пресс-службе добавили, что операцию по задержанию группы россиян сотрудники полицейского управления провели вместе с Агентством национальной безопасности при поддержке международных партнеров.

В ведомстве подчеркнули, что постановления о высылке выписали Михаилу Звинчуку, его жене Валерии, Сергей Белоусу, Павлу Лекарточуку и Кире Дорошенко.

О задержании основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супруги, а также сопровождавшей съемочной группы в Черногории стало известно в пятницу, 9 октября.

В команде проекта заявили, что группа въехала в страну для съемок Цетинского монастыря. Там особо подчеркнули, что команда не нарушала местное законодательство и находилась в Черногории легально.