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    Авторов «Рыбаря» выдворят из Черногории со статусом «угроза нацбезопасности»

    МВД Черногории объявило о выдворении авторов проекта «Рыбарь»

    Фото: РИА «Новости»

    Задержанного в Черногории основателя  телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и сопровождавшую его команду признали угрозой национальной и внутренней безопасности страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД республики сообщило РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что получивших новый статус россиян выдворят из страны.

    «Данные лица не могут продолжать находиться в Черногории, поэтому, согласно закону об иностранцах, принято решение об их выдворении», — заявили в МВД.

    В ведомстве подчеркнули, что постановления о высылке выписали Михаилу Звинчуку, его жене Валерии, Сергей Белоусу, Павлу Лекарточуку и Кире Дорошенко.

    В пресс-службе добавили, что операцию по задержанию группы россиян сотрудники полицейского управления провели вместе с Агентством национальной безопасности при поддержке международных партнеров.

    О задержании основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, его супруги, а также сопровождавшей  съемочной группы в Черногории стало известно в пятницу, 9 октября.

    В команде проекта заявили, что группа въехала в страну для съемок Цетинского монастыря. Там особо подчеркнули, что команда не нарушала местное законодательство и находилась в Черногории легально.

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