Мошенники создали поддельный сайт «Департамента цифровой защиты»

Злоумышленники создали поддельный сайт «Департамента цифровой защиты» и используют его для вовлечения жертв в схему обмана. Об этом сообщило УБК МВД России в телеграм-канале «Вестник киберполиции» .

На мошенническом сайте пользователям предлагают проверить личный кабинет портала «Госуслуги». После указания номера телефона владельцу демонстрируют анимацию со сведениями о якобы похищенных конфиденциальных данных и оформленной доверенности, а также индикатор, свидетельствующий о «критической угрозе».

Напуганному человеку предлагают позвонить по ложному номеру техподдержки. На звонок отвечает лжеспециалист отдела защиты информации Минцифры, затем жертву обрабатывают поддельные сотрудники госорганизаций и правоохранительных органов.

Ранее киберполиция показала пример действия мошенников с поддельной «горячей линией» «Госуслуг». На опубликованной аудиозаписи злоумышленница убеждает жертву позвонить на номер «техподдержки».