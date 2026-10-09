Голикова заявила, что в России вернутся к двум индексациям пенсий

В России вернутся к двум индексациям пенсий в 2027 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС .

«После длительного перерыва — а он начался в 2019 году — мы в 2027 году вернулись бюджетом Социального фонда в две индексации пенсии», — подчеркнула Голикова.

Первую индексацию проведут с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции 2026-го, которая составит 6,8%. С 1 апреля суммы страховой части пенсии должны вырасти — по темпам роста уровня фонда оплаты труда за 2026 год.

Ранее стала известна разница между наибольшей и наименьшей пенсиями в России. Она достигла 24 730 рублей.