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    Песков предостерег россиян от поездок в ЕС после задержания группы «Рыбаря»

    Песков: посещение европейских стран для россиян стало опасным

    Фото: РИА «Новости»

    Поездки в европейские страны несут опасность для россиян. Такое заявление в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Так он прокомментировал задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука с супругой и съемочной группой.

    Песков напомнил, что автор проекта находится под санкциями, которые Россия считает незаконными с точки зрения международного права. Но на территории ЕС нарушение ограничений несет уголовную ответственность.

    «Надо отдавать себе в этом отчет, соизмерять свои действия. И, конечно же, посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью», — подытожил Песков.

    Основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с сопровождавшей его съемочной группой власти Черногории признали угрозой национальной и внутренней безопасности страны и выдали предписания о депортации.

    Конкретных оснований для задержания представители силовых ведомств балканской страны так и не назвали.

    В команде проекта заявили, что Звинчук с группой прибыл в Черногорию для съемок Цетинского монастыря.

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    Рыбарь/Вконтакте