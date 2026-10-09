Песков предостерег россиян от поездок в ЕС после задержания группы «Рыбаря»

Поездки в европейские страны несут опасность для россиян. Такое заявление в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука с супругой и съемочной группой.

Песков напомнил, что автор проекта находится под санкциями, которые Россия считает незаконными с точки зрения международного права. Но на территории ЕС нарушение ограничений несет уголовную ответственность.

«Надо отдавать себе в этом отчет, соизмерять свои действия. И, конечно же, посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью», — подытожил Песков.

Основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука вместе с сопровождавшей его съемочной группой власти Черногории признали угрозой национальной и внутренней безопасности страны и выдали предписания о депортации.

Конкретных оснований для задержания представители силовых ведомств балканской страны так и не назвали.

В команде проекта заявили, что Звинчук с группой прибыл в Черногорию для съемок Цетинского монастыря.