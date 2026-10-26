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    Правила оформления ухода за инвалидами изменятся в России с 2027 года

    Фото: Медиасток.рф

    В России с 2027 года изменятся правила ухода за инвалидами и людьми старше 80 лет. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

    «Изменение первое — заявление нужно подавать в Социальный фонд заранее, до начала ухода, а не после, как это было до сих пор. Через госуслуги, МФЦ или в отделении фонда», — отметил он.

    При подаче заявления понадобится согласие подопечного. Если он недееспособен — документ от его законного представителя.

    Депутат напомнил, что за 12 месяцев ухода за инвалидом или пожилым человеком начисляется год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

    Ранее Минтруд предложил разрешить пенсионерам подтверждать личность через «Макс» при получении выплат в отделении «Почты России».

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