Правила оформления ухода за инвалидами изменятся в России с 2027 года

В России с 2027 года изменятся правила ухода за инвалидами и людьми старше 80 лет. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Изменение первое — заявление нужно подавать в Социальный фонд заранее, до начала ухода, а не после, как это было до сих пор. Через госуслуги, МФЦ или в отделении фонда», — отметил он.

При подаче заявления понадобится согласие подопечного. Если он недееспособен — документ от его законного представителя.

Депутат напомнил, что за 12 месяцев ухода за инвалидом или пожилым человеком начисляется год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

Ранее Минтруд предложил разрешить пенсионерам подтверждать личность через «Макс» при получении выплат в отделении «Почты России».