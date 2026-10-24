Украинцы начали просить убежище в России чаще других иностранцев

МВД: граждане Украины просили убежище в России чаще других иностранцев в 2026-м

Граждане Украины возглавили список иностранцев, запросивших временное убежище в России в первом полугодии 2026 года. Они подали 1 386 заявлений из 2 562, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистику МВД.

На втором месте оказались граждане Сирии — ведомство зарегистрировало 427 обращений. Еще 97 заявлений поступило от жителей Афганистана. За убежищем также обращались граждане Ирана, Узбекистана и Казахстана.

За весь 2025 год российские власти получили 8 820 заявлений о предоставлении временного убежища. В первые шесть месяцев того года их число составило 4 111. Тогда чаще других за таким статусом обращались граждане Сирии — 1 841 заявление, и Украины — 1 140.

С 2022 года с просьбой предоставить убежище в России обратились более 93 тысяч граждан Украины.