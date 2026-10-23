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    Минэнерго сообщило о снижении потребности в импортном бензине

    Минэнерго: потребность в импортном бензине снижается, его объем в России мал

    Фото: РИА «Новости»

    Доля импортного бензина на российском рынке остается небольшой, а потребность в зарубежных поставках сокращается. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

    В ведомстве подчеркнули, что объем ввозимого бензина помогает поддерживать баланс спроса и предложения, но не способен существенно повлиять на среднюю стоимость топлива.

    Министерство также напомнило, что в России продолжает действовать механизм импортного демпфера.

    Демпфирующий механизм предусматривает компенсации нефтяным компаниям, если экспортные цены на бензин и дизель превышают установленные внутренние ориентиры.

    Если же российские цены оказываются выше экспортных, компании перечисляют государству часть доходов от продажи топлива на внутреннем рынке.

    Кроме того, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусмотрены выплаты по механизму для средних дистиллятов, реализуемых внутри страны.

    С начала года ФАС завела 70 дел из-за нарушений на топливном рынке.