Минэнерго сообщило о снижении потребности в импортном бензине

Минэнерго: потребность в импортном бензине снижается, его объем в России мал

Доля импортного бензина на российском рынке остается небольшой, а потребность в зарубежных поставках сокращается. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что объем ввозимого бензина помогает поддерживать баланс спроса и предложения, но не способен существенно повлиять на среднюю стоимость топлива.

Министерство также напомнило, что в России продолжает действовать механизм импортного демпфера.

Демпфирующий механизм предусматривает компенсации нефтяным компаниям, если экспортные цены на бензин и дизель превышают установленные внутренние ориентиры.

Если же российские цены оказываются выше экспортных, компании перечисляют государству часть доходов от продажи топлива на внутреннем рынке.

Кроме того, с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусмотрены выплаты по механизму для средних дистиллятов, реализуемых внутри страны.

С начала года ФАС завела 70 дел из-за нарушений на топливном рынке.