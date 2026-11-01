Священник Конюхов посоветовал угостить нуждающихся пирожками в Иванов день

В День памяти преподобного Иоанна Рыльского верующим следует подражать святому в милосердии и угощать нуждающихся или соседей домашней едой. Об этом 360.ru сообщил клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.

В народном календаре 1 ноября известен как Иванов день, Проводы осени или Конюхов день. Священнослужитель напомнил о традиции готовить к празднику пирожки с курицей — курники, подчеркнув, что этот день является непостным.

«По мере сил мы стараемся прийти помолиться. Кому-то из хозяюшек можно заморочиться, приготовить вкусные пирожки с курицей и раздать. Тем более это день непостный. Можно раздать всем нуждающимся. Было бы здорово. Хотя бы соседей угостить, было бы уже неплохо», — сказал он.

Какие еще традиции соблюдали в этот день, а также что нельзя делать в праздник, читайте в нашем материале.