С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезд

РЖД: прогрессивная шкала сбора за возврат билетов будет зависеть от срока

Правила возврата билетов на поезда дальнего следования изменятся в России с 1 декабря. Подробности сообщили на официальном сайте перевозчика.

«С 1 декабря 2026 года на российских железных дорогах начнет действовать прогрессивная шкала, при которой размер сбора зависит от того, сколько времени остается до отправления поезда. До 30 ноября 2026 года включительно сбор останется прежним — 3,70 рубля», — отметили в сообщении.

Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата билета:

1% — при возврате за 45 суток и более;

3% — от 30 до 44 суток;

5% — от 10 до 29 суток;

10% — за девять и менее суток.

Прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года, уточнили на сайте. Сумма сбора рассчитывается в процентах, учитывая цену билета без стоимости дополнительных услуг и постельного белья.

ФАС поставила на контроль эффективность новой схемы применения сборов при возврате железнодорожных билетов. Приказ служба выпустила 3 августа.