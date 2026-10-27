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    «Поколение ищет и находит». В РПЦ раскрыли отношение к соцсетям

    Представитель РПЦ Кипшидзе: церковь видит соцсети как площадку для проповеди

    Церковь Михаила Архангела в Коломне
    Фото: Церковь Михаила Архангела в Коломне/Медиасток.рф

    Церковь рассматривает интернет как площадку для распространения своих духовных наставлений, потому что молодежь сегодня активно ищет в Сети православные материалы. Об этом сообщил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА «Новости».

    «Очень хорошо, что молодое поколение ищет и находит интересующий ее православный контент», — сказал он.

    Кипшидзе напомнил, что Христос завещал последователям свидетельствовать о своей вере. Также он признался, что очень рад видеть, как многие сограждане, в том числе молодые люди, считают эту заповедь значимой.

    Ранее историк и общественный деятель Николай Сапелкин заявил, что русская православная церковь допускает венчание не более трех раз. Решение о развенчании принимает только архиерей.

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