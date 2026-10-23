Из хабаровского ресторана выгнали свинью-талисман после жалобы посетителя

Из ресторана в центре Хабаровска выселили свинью по кличке Снежка. Россельхознадзор объявил предостережение за содержание животного, отметили в пресс-службе Приморского межрегионального управления.

«Управлением Россельхознадзора объявлено предостережение за содержание карликовой свиньи в хабаровском ресторане», — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что в адрес управления поступила жалоба от одного из посетителей.

Животное по кличке Снежка в ресторане зарегистрировали. Его содержали для участия в культурно-зрелищных мероприятиях. Но по закону в местах общепита можно содержать только рыб и птиц, не включенных в Красную книгу.

Как рассказала в беседе с 360.ru одна из посетительниц, свинья в ресторане «запуганная и очень агрессивная».

«Ее запугали люди. Условия не очень, можно было бы улучшить, но приемлемо. Свинку безумно жалко», — сказала она.

Снежка считалась талисманом заведения.

Очевидица отметила, что животное содержали в неподходящей клетке, к свинье постоянно лезли люди и со временем она ослабла. Теперь животных в заведении нет.