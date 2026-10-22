Замеченный у детсада в Хакасии медведь оказался огромной собакой

Медведь, которого заметили у детского сада «Огонек» в Белом Яре (Хакасия), оказался гигантской собакой. Об этом сообщила глава Алтайского района Ирина Войнова .

«Это был не медведь, а собака. Очень крупная, местные знают этого огромного пса», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в Архангельской области обнаружили тело мужчины, которого растерзал медведь. По предварительным данным, 49-летний житель ушел в лес за ягодами 18 октября. С собой он взял ружье, но, судя по всему, применить не успел. Тело со следами нападения медведя нашли 20 октября.

Ранее в Югре хищник забрался в дом 83-летней пенсионерки. Женщина вызвала полицию, и она застрелила зверя, который уже вылез из помещения и бегал по поселку.