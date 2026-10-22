Опрос ВКонтакте и Наука Mail: пользовательский контент стал главным ориентиром при выборе товаров

Эксперты ВКонтакте и Наука Mail изучили, как россияне приобретают товары в интернете и какой контент помогает им быстрее решиться на покупку. Как сообщили в пресс-службе медиахолдинга, отзывам, фото и видео покупателей в соцсетях доверяют 63%.

Аналитики выяснили, что больше всего на доверие влияет контент от других пользователей. На отзывы других покупателей в публикациях и комментариях обращают внимание 33%, на их фото и видео — 30%. При этом 12% доверяют советам друзей и знакомых. Студийные же фотографии товаров от брендов вызывают доверие всего у 5% покупателей, видео — лишь у 3%.

Почти половина респондентов — 46% — скорее отрицательно относятся к контенту о товаре, который сгенерирован нейросетями. Только 1% положительно реагируют на публикации от ИИ.

Мужчины чаще всего называют важными обзоры экспертов, узнаваемый бренд и детальные характеристики товара. Женщины же — отзывы, фото и видео от других пользователей, а также рекомендации друзей и знакомых.

На окончательное решение о покупке сильнее всего влияют отзывы покупателей и рейтинг — 22%. На «приятную» стоимость обращает внимание 21%, на подробное описание товара — 20%. Вещь добавляют в корзину и возвращаются к нему позже 40%, еще 33% обдумывают покупку в течение дня или нескольких. На приобретение решаются быстрее, если видят подтверждение от других людей. Интересно, что больше склонны к размышлениям о покупке именно женщины, мужчины же, наоборот, тратят на это меньше времени.

Основная причина отказа от обновки — плохие отзывы или низкий рейтинг (25%). Еще 19% респондентов останавливает высокая цена, 12% — дорогая или долгая доставка, 11% — недостаточное число отзывов, фото или видео. Еще 9% назвали причинами отказа сомнения в продавце, 7% — сложные условия возврата.

Исследование провели в октябре 2026 года. Участниками онлайн-опроса стали 9104 респондента.

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