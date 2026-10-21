21 октября 2026 05:00 Сгорел за три дня. От чего умер кот из Петрозаводска и как спасти своего питомца Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Эксклюзив

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В Петрозаводске за три дня на руках хозяев сгорел здоровый 10-летний кот по кличке Суслик. Ветеринары предположили, что он отравился крысиным ядом, принесенным с улицы на обуви. Местные жители рассказали о других подобных случаях с питомцами. Мог ли один неверный шаг стать причиной смерти и что делать для защиты своих четвероногих, разобрался 360.ru.

Кот в Петрозаводске умер в агонии Суслик присутствовал в жизни владельцев с момента создания семьи. Водитель автобуса и кондитер сменили несколько квартир и обзавелись тремя детьми, и все это время кот находился рядом. Его не стало 10 октября. «Два дня он не пил, не ел ничего. На третий день я его повез в ветеринарку», — рассказал Павел Смирнов на странице во «ВКонтакте».

Фото: Хелена Смирнова / «ВКонтакте»

Сначала у кота взяли кровь на анализ и сделали рентген, затем поставили капельницу и отпустили. Дома Суслику стало хуже, к вечеру он забрался в темный угол и совсем слег. «Через какое-то время дети прибежали, сказали, что он издает непонятные звуки. Мы повезли его в круглосуточную ветеринарку. Там у него взяли анализы: нулевой сахар, изо рта идет жидкость, нет температуры, нет сердцебиения. Практически предсмертная агония», — рассказал мужчина. Причина отравления — крысиный яд Кот скончался. Хозяева обратились в ветклинику, где ставили капельницу, получили результаты обследования и пообщались с врачом-реаниматологом.

Фото: Павел Смирнов / «ВКонтакте»

Показатели состояния печени превышали норму в десятки раз, Суслик страдал от сильной интоксикации. Падение уровня глюкозы указывало на отказ поджелудочной железы. Врач выдвинул версию об отравлении. Тот факт, что капельница сделала хуже, указывал на крысиный яд.

[С вероятностью] 80-90%, что это было отравление крысиным ядом. Кот был домашний, но любил обнюхивать обувь. Хелена Смирнова Владелица кота

Владельцы Суслика выяснили, что это не единичный случай. Похожим образом умер кот одноклассника сына, и ветеринары тоже винили в этом крысиный яд. Владельцы собак рассказали в соцсетях о нескольких подобных случаях летом и осенью 2026 года. Может ли кошка отравиться от обуви Отравление кошек крысиным ядом, если и происходит, то, как правило, при охоте на забежавшую в дом мышь, сообщила 360.ru ветеринарный врач сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяна Гольнева. Съев отраву, грызун выходит к людям и может стать легкой добычей.

Фото: РИА «Новости»

«История, что хозяин наступил, принес отравленное зерно, а кот это облизал, мне кажется маловероятной. Скорее всего, тот вариант, о котором я сказала», — заявила доктор. Опасные для кошек вещества с улицы Расслабляться все-таки не стоит. Владельцы действительно могут принести на себе с улицы вредные для питомцев вещества.

Реагенты, антифриз, бензин. Это может быть опасно, но кошки их, как правило, не лижут, потому что они достаточно ядовитые. Мы на обуви можем принести какие-то личинки гельминтов, какие-то паразиты, пройдя по лужам. Татьяна Гольнева Ветеринарный врач

Ветеринар посоветовала не оставлять обувь на пороге. Но и каких-то особых обработок, по ее словам, тоже не требуется. Достаточно, придя домой, помыть ботинки и поставить на полку вне зоны доступа животных.