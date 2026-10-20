Названы самые травмоопасные отрасли в России

Роструд: больше всего смертельных несчастных случаев приходится на строительство

Максимальное количество тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве зафиксировали в таких отраслях, как обрабатывающее производство, строительство и транспорт. Об этом ТАСС сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Михаил Иванков.

«Есть статистика по общему количеству случаев производственного травматизма с тяжелым или смертельным исходом. Здесь на первом месте обрабатывающее производство, затем стройка, транспорт, сельское хозяйство и добывающая промышленность», — сказал он.

Иванков добавил, что показатели меняются, если оценивать статистику с точки зрения числа пострадавших на одну тысячу работающих. В этом случае лидирует строительство. За этой отраслью следуют транспорт, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

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