Гарант продбезопасности России. Путин поздравил работников сельского хозяйства

Россия остается одним из ведущих производителей аграрной продукции и обеспечена зерном благодаря труженикам села. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Рад поздравить работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. <…> Вы выполняете свои задачи на совесть, с полной самоотдачей, надежно гарантируете продовольственную безопасность страны», — сказал он.

Путин заявил, что благодаря работникам сельского хозяйства Россия входит в число ведущих мировых производителей аграрной продукции. Отрасль, по его словам, работает стабильно даже в непростых условиях. В 2026 году урожай зерновых значительно превысит 100 миллионов тонн.

Ранее в Краснодаре завершилась уборка зерновых. Собрано более 64 тысяч тонн пшеницы и ячменя.