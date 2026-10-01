«Одноклассники» запустили проект ко Дню пожилого человека

К Международному дню пожилого человека в «Одноклассниках» стартовал проект «Одиночество: инструкция для тех, кто рядом». Его цель — рассказать, как поддержать пожилых людей. Проект создавали представители фондов «Внуки» и «Старость в радость», движения «Даниловцы» и специалисты из РГНКЦ имени Пирогова.

Проект помогает пользователям «Одноклассников» вовремя заметить, что близкому или соседу одиноко, и подсказывает, как правильно его поддержать. Внутри — полезные и простые советы по общению с пожилыми людьми, проверенные способы помощи, а также список фондов и центров, куда можно обратиться за бесплатной консультацией.

В рамках проекта собрали простые советы, как заметить одиночество пожилого человека и помочь ему в повседневной жизни. Также 2 октября «Одноклассники» проведут тематический онлайн-вебинар «Бабушка со второго этажа. Что делать, если рядом живет одинокий пожилой человек».

Эксперты подробно разберут, почему пожилым людям жизненно необходимы общение, хобби и вовлеченность в жизнь общества. Спикеры научат замечать признаки того, что человеку одиноко, и подскажут, какими простыми действиями можно вернуть ему радость жизни.