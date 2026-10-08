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    Платформа «Россия — страна возможностей» расскажет о путях личного и профессионального роста

    «Россия — страна возможностей» запустит информационную кампанию о самореализации

    Фото: РИА «Новости»

    Платформа «Россия — страна возможностей» расскажет жителям страны о возможностях для личного и профессионального развития, поддержке значимых инициатив и социальных лифтах, которые помогают людям раскрыть свой потенциал. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба президентской программы.

    Информационные видеоролики можно будет посмотреть на цифровых рекламных носителях, в том числе на билбордах, экранах в аэропортах и общественном транспорте. Кампания также охватит региональные радиостанции и телеканалы.

    Платформа «Россия — страна возможностей» работает уже восемь лет. Она объединила в себе более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира. Наблюдательный совет платформы возглавляет президент России Владимир Путин.

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