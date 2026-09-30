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    В Москве состоялся необычный заплыв на гигантских тыквах

    На ВДНХ прошли необычные соревнования — первый в России костюмированный заплыв на тыквах. Об этом сообщил телеграм-канал «Городской фермы».

    Заплыв стал финальной точкой национальный чемпионат урожая «Битва гигантов», где садоводы соревновались в выращивании гигантских растений.

    Участники вырезали лодки из тыкв-рекордсменов и спустились в них на воду. Для большей зрелищности спортсмены наряжались в фантазийные образы: Зорро, Шрека, Джека Воробья, Стича и других персонажей.

    «Участники в костюмах по очереди отправлялись на тыквах по пруду, а гости с берега выбирали своего фаворита», — отметили в канале.

    Первое место получил спортсмен в костюме лягушки, серебро досталось Шреку, а бронза — Стичу.

    Ранее на гастрономическом фестивале в Клину продемонстрировали тыкву весом почти в 88 килограммов. Овоща-рекордсмена вырастила пара из деревни Голиково. Также на мероприятии можно было посмотреть на 20-килограммовый кабачок и продегустировать домашние угощения.

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