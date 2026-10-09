Юрист объяснил, как оформить матпомощь за рождение ребенка на 1 млн рублей

Работники 227 предприятий в России смогут получить по одному миллиону рублей при рождении ребенка. Для этого нужно подать заявление работодателю, сообщил «Известиям» вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

По его словам, обязательство работодателя перечислить деньги должно быть предусмотрено локальным положением о выплате, трудовым или коллективным договором. Единовременная матпомощь в первый год жизни ребенка освобождена от НДФЛ и страховых взносов на сумму до миллиона рублей.

Хрулев сообщил, что сроки обращения определены внутренним актом предприятия. Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление с реквизитами счета и свидетельством о рождении.

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