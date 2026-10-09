360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист объяснил, как оформить матпомощь за рождение ребенка на 1 млн рублей

    Юрист Хрулев: 1 млн рублей за рождение ребенка выплатят по заявлению

    Фото: РИА «Новости»

    Работники 227 предприятий в России смогут получить по одному миллиону рублей при рождении ребенка. Для этого нужно подать заявление работодателю, сообщил «Известиям» вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

    По его словам, обязательство работодателя перечислить деньги должно быть предусмотрено локальным положением о выплате, трудовым или коллективным договором. Единовременная матпомощь в первый год жизни ребенка освобождена от НДФЛ и страховых взносов на сумму до миллиона рублей.

    Хрулев сообщил, что сроки обращения определены внутренним актом предприятия. Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление с реквизитами счета и свидетельством о рождении.

    Ранее Минтруд анонсировал повышение маткапитала почти на 50 тысяч рублей.

    Читайте также

    Советы финансовых блогеров грозят разорением. Как ЦБ решил защитить россиян

    Belkin Alexey/news.ru

    Новак призвал продолжить работу по обеспечению стабильных поставок топлива

    В Подмосковье с 28 сентября пройдет «Урок цифры» о 3D-технологиях

    Более 500 тысяч рублей получают в России в двух сферах

    Богатейшие россияне «обеднели» на 23,6 млрд долларов с начала 2026 года

    Минфин начал платить зарплаты в цифровых рублях

    Силуанов пообещал обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей

    Мининвест Подмосковья: более трети всех машиностроительных МСП работают в ЦФО

    80-летие опытного конструкторского бюро «Гидропресс»

    Размер средней пенсии в Москве превысил 27,3 тысячи рублей

    В ФНС заявили о сокращении количества налоговых должников в России

    Новак заявил о переходе экономики России к умеренной динамике

    Решетников обратил внимание на сохраненную Россией открытую экономику