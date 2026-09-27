360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Москве вековые юбиляры получат допвыплату

    В Москве долгожителям выплатят 37 тысяч рублей к 100-летнему юбилею

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве долгожители к столетнему юбилею получат единоразовую выплату в размере 37 062 рубля. Об этом РИА «Новости» сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

    «В Москве предусмотрены дополнительные единоразовые выплаты для долгожителей к их сотому дню рождения. В 2026 году такая выплата составляет 37062 рубля», — отметили в департаменте.

    Собеседник агентства добавил, что после достижения возраста в 101 год долгожителям в столице выплачивают ежегодно 22 238 рублей.

    Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее сообщила РИА «Новости», что в этом году в городе средняя ожидаемая продолжительности жизни превысила планку в 80 лет. Это стало возможным развитию городской среды, ИИ и превентивной медицины.

    Ранее в Подмосковье зарегистрировали более 900 россиян старше 100 лет, причем самой пожилой жительнице исполнилось 111 лет.

    Читайте также

    Свыше 900 жителей старше 100 лет зарегистрировали в Подмосковье

    Стало известно, сколько лет самой старшей жительнице Подмосковья

    Российские дипломаты поздравили со 105-летием ветерана ВОВ в США

    Генеральное консульство России в Нью-Йорке/телеграм-канал

    В Московской области наградили более 30 тысяч долгожителей

    Уролог Гадзиян обозначил общий признак всех долгожителей

    Координатор ЛДПР Крастелев отметил, что регулярное посещение музеев замедляет биологическое старение

    Профессор Араи назвал высокий уровень белка NfL индикатором старения организма

    Гериатр Тюльтяева отметила необходимость жизненной цели и социальных контактов для активного долголетия

    Невролог Новоселов рассказал, что замедлить процессы старения организма можно с помощью юмора

    Японские ученые назвали социальную изоляцию угрозой здоровому долголетию

    Oksana Korol/Business Online

    Science Advances: соблюдение здорового рациона может продлить жизнь в среднем на один-четыре года

    Раскрыт секрет кавказского долголетия