В Москве вековые юбиляры получат допвыплату

В Москве долгожителям выплатят 37 тысяч рублей к 100-летнему юбилею

В Москве долгожители к столетнему юбилею получат единоразовую выплату в размере 37 062 рубля. Об этом РИА «Новости» сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

«В Москве предусмотрены дополнительные единоразовые выплаты для долгожителей к их сотому дню рождения. В 2026 году такая выплата составляет 37062 рубля», — отметили в департаменте.

Собеседник агентства добавил, что после достижения возраста в 101 год долгожителям в столице выплачивают ежегодно 22 238 рублей.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее сообщила РИА «Новости», что в этом году в городе средняя ожидаемая продолжительности жизни превысила планку в 80 лет. Это стало возможным развитию городской среды, ИИ и превентивной медицины.

Ранее в Подмосковье зарегистрировали более 900 россиян старше 100 лет, причем самой пожилой жительнице исполнилось 111 лет.