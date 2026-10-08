В России истекло действие автоматически продленных водительских прав

МВД объявило о необходимости заменить права, истекшие в октябре 2023 года

Владельцам водительских удостоверений, истекших в октябре 2023 года и автоматически продленных на три года, нужно срочно заменить документ. В обратном случае им грозит штраф. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МВД России.

Автоматическое продление действовало для прав, истекших с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Документы, сохранившие силу с 1 октября 2023 года, теперь недействительны.

По закону водители не могут управлять авто без прав. За езду с недействительным водительским удостоверением грозит штраф на сумму от пяти до 15 тысяч рублей.

Ранее изменились правила сдачи экзамена на права в части практики. Проверка на знание теории начнет проводиться по-новому с марта 2027 года. Выпускников автошкол начнут фотографировать во время теста.