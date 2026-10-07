На Алтае ввели карантин из-за зараженного трихинеллезом медведя

Очаг болезни обнаружили в лесистой местности в 12 километрах на северо-восток от села Макарьевка. Теперь на территории нельзя охотиться на восприимчивых животных.

Ограничения снимут через год — после устранения последствий инфекции. До отмены же специалисты будут брать лабораторные пробы, а также проводить дезинфекцию и другие мероприятия по ликвидации болезни.

Ранее стало известно, что в Магадане задумались о закрытии кладбища из-за медведя. По данным мэрии города, в случае возникновения угрозы появления животного на территории путь туда для людей могут перекрыть.