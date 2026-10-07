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    На Алтае ввели карантин из-за зараженного трихинеллезом медведя

    Карантин ввели на Алтае из-за зараженного трихинеллезом медведя

    Фото: РИА «Новости»

    В охотничьих угодьях Солтонского района Алтайского края ввели карантин из-за вспышки трихинеллеза. Инфекцию переносит бурый медведь. Соответствующий документ опубликовали на портале опубликования правовых актов.

    Очаг болезни обнаружили в лесистой местности в 12 километрах на северо-восток от села Макарьевка. Теперь на территории нельзя охотиться на восприимчивых животных.

    Ограничения снимут через год — после устранения последствий инфекции. До отмены же специалисты будут брать лабораторные пробы, а также проводить дезинфекцию и другие мероприятия по ликвидации болезни.

    Ранее стало известно, что в Магадане задумались о закрытии кладбища из-за медведя. По данным мэрии города, в случае возникновения угрозы появления животного на территории путь туда для людей могут перекрыть.

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