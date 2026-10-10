«Это профанация». В Госдуме объяснили, чем опасна псевдоинклюзия
Смолин предупредил о рисках псевдоинклюзии в российских школах
В России необходимо развивать инклюзивное и коррекционное образование одновременно, не подменяя одно другим. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Олег Смолин.
Парламентарий отметил, что за последние 15–20 лет акценты изменились. Если раньше специалисты говорили о нехватке инклюзии, то теперь опасаются ее формального внедрения.
«Например, инвалидов разных нозологий собирают под одну крышу и говорят, что это инклюзия. Ничего общего с инклюзией это не имеет. Это профанация. Так поступать нельзя», — объяснил он.
Смолин выразил мнение, при организации обучения важно учитывать особенности здоровья детей и реальные возможности школ. Например, ученикам с нарушениями опорно-двигательного аппарата зачастую достаточно обеспечить доступную среду. При этом подготовить педагогов для работы со всеми категориями детей, включая обучение шрифту Брайля и жестовому языку, повсеместно невозможно.
Ранее Центр диагностики и коррекции для детей с ОВЗ модернизировали в Подмосковье.