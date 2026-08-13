Кубанские аграрии собрали 64,5 тысячи тонн зерна

В Краснодаре завершилась уборка зерновых культур. С полей вывезли 64,5 тысячи тонн пшеницы и ячменя. В масштабной кампании задействовали более 80 комбайнов. Об этом телеканалу «Кубань24» сообщил заместитель главы города Максим Онищенко.

Параллельно продолжается сбор овощей. С открытых плантаций уже получено свыше 4 тысяч тонн томатов и огурцов, а из теплиц — более 7 тысяч тонн. Также в торговые сети отгружено 256 тонн косточковых фруктов и 380 тонн яблок.

Активно идет переработка сахарной свеклы. Заводы Кубани уже произвели 55 тысяч тонн сахара, приняв первые 500 тысяч тонн урожая от аграриев. На текущий момент убрано 8,2 тысячи гектаров полей. Работу ведут 14 сахарных комбинатов. Общая площадь запланированной уборки составляет 23,2 тысячи гектаров.