Юрист Дмитриев объяснил, как дело Сафонова повлияет на споры об алиментах

Решение Конституционного суда по жалобе вратаря сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова способно изменить практику взыскания алиментов. Такую оценку в беседе с 360.ru дал юрист по семейным делам Андрей Дмитриев.

Сафонов подал иск с требованием пересмотреть положение Семейного кодекса о взыскании четверти заработка на содержание ребенка. По мнению спортсмена, при его многомиллионных доходах выплата значительно превышает реальные потребности дочери. Футболист настаивает на назначении фиксированной суммы.

Юрист подчеркнул, что решение суда станет ориентиром для рассмотрения аналогичных споров по алиментам для родителей с высоким и стабильным доходом.

«Другие плательщики алиментов смогут ссылаться на него при обращении в суд. Это будет обязательная для судов правовая позиция», — заявил Дмитриев.

При этом он отметил, что каждый спор суды рассмотрят отдельно и учтут материальное положение сторон и потребности ребенка.

«Если размер алиментов снизят, это не значит, что его нельзя будет увеличить в дальнейшем. Допустим, ребенку потребуется дорогостоящее лечение или появятся другие серьезные расходы. Тогда получатель алиментов может снова обратиться в суд», — сказал Дмитриев.

Как футболист вступил в длительную тяжбу со своей супругой Анастасией из-за алиментов на дочь и дошел до Конституционного суда — в нашей статье.